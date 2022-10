Dungeons & Dragons | Poliniani Editore diventa licenziatario del brand

(Di lunedì 17 ottobre 2022) In vista dell'uscita di- L'onore dei ladri,ta ildelper la realizzazione di accessori esclusivi a tema.è lieta di annunciare l'accordo di licenza pluriennale stretto con Hasbro / Wizards of the Coast, che consentirà l'utilizzo del marchioper la realizzazione del progetto di D;D by, una linea di accessori e prodotti di altissimo pregio, che avranno come ispirazione la lavorazione del cuoio e della pelle, ma anche l'utilizzo di metalli e pietre preziose, per arrivare alla cancelleria passando da abbigliamento e ...

