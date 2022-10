Donnarumma | Pimenta | «Si trova magnificamente a Parigi | ma…»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Le parole di Rafaelasul suo assistito: «Sta bene a, ma il futuro non lo conosce nessuno» Nella lunga intervista rilasciata da Rafaelaa Tuttosport si è parlato anche di. Di seguito le sue parole. «Io so che ale cose vanno bene e Gigio si, ma il futuro non lo conosce nessuno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il caso: rimarrà al PSG . Rafaelaricorda Raiola. "Sapete qual è il segreto di Mino e mio Che ci siamo sempre divertiti un mondo", ha detto Rafaela, partendo proprio da ...E, in parte, il suo agente Rafaelanon chiude del tutto le porte a un eventuale addio al PSG di, lasciando una porta aperta al ritorno in Serie A: 'Tornerà in Italia Io so che a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport Rafaela Pimenta, agente (tra gli altri) di Paul Pogba e Gianluigi Donnarumma, ha tirato le somme della sessione estiva: "Direi che è andata bene: quan ...