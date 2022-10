Diretta Grande Fratello Vip | puntata di lunedì 17 ottobre

(Di lunedì 17 ottobre 2022)Vip 7, per il nono appuntamento nuovi confronti e sorprese per i concorrentiVip 7, il nono appuntamento del reality show riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante laci saranno tanti colpi di scena. Leggi anche –> valentina ferragni rompe il silenzio sul presunto flirt L'articolo 361magazine.

Tvblog

... 'È scoppiata dopo il Gf ma sono affari miei' La coppia starebbe vivendo un periodo difficile, come ha ammesso la stessa gieffina in unaInstagram prima della nuova puntata del...Di certo alcuni chiarimenti sul caso arriveranno questa sera nel corso della nuovadelFratello Vip 2022. Grande Fratello Vip 2022, cast, concorrenti, diretta 17 ottobre Indiscrezioni sul Gf Vip: spuntano i nomi dei nuovi concorrenti Da un'ex concorrente molto amata, fino a un'ex tronista che per molto tempo si è vociferato sarebbe approdata… Leggi ..., affronterà un nuovo appuntamento pieno di sorprese, verità e colpi di scena. Carolina Marconi riceverà una sorpresa molto importante e avrà modo far conoscere la sua storia e raccontare la sua batta ...