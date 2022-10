Covid | in Lombardia 13 decessi e 1864 i nuovi positivi | 136 a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A fronte di 12.435 tamponi effettuati, sono 1.864 i(14,9%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 12.435, totale complessivo: 42.095.336 – icasi: 1.864 – in terapia intensiva: 20 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.149 (+14) – i, totale complessivo: 42.801 (+13) Icasi per provincia: Milano: 572 di cui 282 a Milano città;: 136; Brescia: 283; Como: 113; Cremona: 51; Lecco: 56; Lodi: 20; Mantova: 54; Monza e Brianza: 206; Pavia: 157; Sondrio: 26; Varese: 134.