Concerti di Nek 2023 | date italiane e info biglietti

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Programmate treovvero quella del 14 gennaio a Bologna del 16 gennaio, a Roma e del 21 gennaio a Torino NEK 8869 – ph Cosimo BuccolieriDopo il grande riscontro dell’annuncio dell’unico appuntamento live del 2022 per festeggiare i 30 anni di carriera artistica e i 50 anni d’età, l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, NEK Filippo Neviani nelporterà i festeggiamenti anche nelle città di Bologna, Roma e Torino con “5030 – Live”. Il 14 gennaioall’Europauditorium di Bologna, il 16 gennaioall’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 21 gennaioal Teatro Colosseo di Torino: sono questi i 3 appuntamenti live annunciati. L’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano si terrà invece “5030 – Il Concerrto”, l’unica tappa del 2022 del trentennale di carriera di NEK, ...

