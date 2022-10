Come coltivare la Balsamita Major

Leggi su decogiardino

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Vuoi dei consigli su ? Ok, andiamo al sodo e in questo articolo descriviamo subito alcuni suggerimenti su . Laè una pianta aromatica dal profumo intenso facile da: non necessita di cure particolari e di trattamenti antiparassitari. È ottima in cucina e perfettarimedio erboristico per diversi problemi. La, conosciuta ancheerba di San Pietro, erba della Madonna o erba amara, appartiene alla famiglia delle Composite, utilizzata sin dall’antichità da Egizi, Greci e Romani. La Tanacetumè una pianta molto pregiata che appartiene alla famiglia botanica delle Asteraceae. È usata fin dall’antichità ...