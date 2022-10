Capocannoniere Serie A | Immobile ko ma ancora favorito | Kvaratskhelia sul podio dei bookmaker

Agipronews

Commenta per primo All'indomani dell'i nfortunio di Ciro Immobile , che terrà fuori ilin carica dellaA per almeno tre mesi, la Lazio si guarda attorno alla ricerca di nuove soluzioni per il proprio attacco. Più che di un sostituto, tuttavia, si tratterebbe di un'......A diD, con due soli punti di distanza dal Sestri Levante capolista. Dal notevole peso specifico i tre punti conquistati in extremis a Stresa, con bomber Di Renzo sempre piùdel ... Agipronews.it | Serie A, capocannoniere: Immobile ko ma ancora favorito, Kvaratskhelia sul podio dei bookmaker Con le reti realizzate nell'ultimo turno, Ettore Gliozzi e Davide Diaw salgono sul gradino più basso del podio della classifica marcatori.ROMA - L'infortunio muscolare potrebbe tenerlo fuori dal campo per diverse settimane, ma i bookmaker continuano a puntare su Ciro Immobile. L'uscita del capitano della Lazio durante la partita con l'U ...