Camere | commissioni e governo | per maggioranza e opposizioni si apre la settimana decisiva E Renzi conta sui voti di destra per piazzare i suoi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Da un lato la formazione del, messa a rischio dalla crisi diplomatica tra alleati. Dall’altro la partita – ricca di incognite – sulle vicepresidenze dellee le presidenze delledi garanzia. Lache sisaràsia per la (probabile) futurasia per le variein cerca di un assetto stabile. Lunedì, per prima cosa, si ufficializzeranno gli attori in campo con la costituzione dei gruppi parlamentari (che indicheranno i propri rappresentanti nelle). Martedì si eleggono i capigruppo, primi nomi a dare qualche indicazione sul domino di caselle da riempire nei giorni successivi: a partire da mercoledì, quando i due rami del Parlamento (alle 14 la Camera e alle 15 ...

Essere esclusi dagli uffici di presidenza delleè lesivo della rappresentanza plurale delle ... Compresi quelli sulle presidenze delledi garanzia in cui 3 forze politiche si giocano ...... occhi puntati in particolare sull'assegnazione delle presidenze delledi garanzia che ... Essere esclusi dagli uffici di presidenza delleè lesivo della rappresentanza plurale delle ...Per i pm il condominio in via di realizzazione non può essere più alto degli edifici circostanti. Il costruttore: «Abbiamo fatto affidamento sulla bontà del permesso rilasciatoci dal Comune» ...Nicola Zingaretti, governatore uscente del Lazio (Pd) è in lizza per la vicepresidenza della Camera. L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino ...