Calcio femminile | le migliori italiane della sesta giornata di Serie A Bonansea fa 50 in bianconero | Polli devastante

(Di lunedì 17 ottobre 2022) E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 6° turno del campionato didiA 2022-2023. Andiamo ad indicare leazzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corsoconclusasi nel weekend. BARBARA(JUVENTUS) – Problemi fisici alle spalle per l’attaccanteVecchia Signora e il suo contributo alla causa si fa sentire nel 4-0 contro la Sampdoria. La realizzazione di piatto destro è un marchio di fabbrica die per lei sono 50 gol inA con la magliaJuve. ARIANNA CARUSO (JUVENTUS) – Ispirazione. Nella sfida contro le blucerchiate a scandire i tempi del gioco è la centrocampista offensiva bianconera, fornendo due ...

Eurosport IT

Altra settimana che vede presente il, ormai entrato a far parte in maniera definitiva del nostro palinsesto. Nel numero di Sprint e Sport disponibile da lunedì 10 ottobre in edicola e in EDIZIONE DIGITALE due pagine ...2022 - 2023 Serie CGirone C Squadra Salernitana VIS MEDITERRANEA - SALERNITANA 6 - 2 VIS MEDITERRANEA: Pascale, Di Palma (18' st Cozzolino), Paolillo, Piscitelli, Modaferri (23' st ... Erroraccio nel calcio femminile: il portiere regala il gol all'attaccante Il figlio del presidente del Barcellona, 25 anni, urlava e malmenava la ragazza in un ristorante quando è intervenuta la scorta di un ministro spagnolo che era presente ...Chieti. Il Chieti Calcio Femminile continua a vincere e convincere: allo Stadio “G. Di Pietrantonio” di Lettomanoppello nella sesta di campionato le neroverdi ...