Berlusconi va da Meloni | l' immagine rubata Come viene accolto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È iniziato l'incontro tra il leader di Forza Italia, Silvio, e la premier in pectore Giorgia. Ad accogliere, arrivato in macchina nella sede di Fratelli d'Italia, la presidenteche lo ha salutato con una stretta di mano. Nella sede di Fratelli d'Italia si tiene un vertice decisivo: i due leader sono impegnati a trovare un accordo per superare gli attriti e avviare la nascita del nuovo governo. Fuori la sede di via della Scrofa una folta schiera di giornalisti, fotografi e telecamere che hanno creato disagi alla circolazione. Per questo le forze dell'ordine, attraverso l'utilizzo di transenne e nastri gialli, ha allontanato la folla di cronisti dall'ingresso della sede di FdI per liberare la strada e permettere alla macchina del Cav di entrare nel palazzo in via della Scrofa.