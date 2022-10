Ascolti TV | Mina Settembre affonda l’ultima di Scherzi a Parte | i dati Auditel del 17 ottobre 2022

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’agonia disi è conclusa consolenne “sconfitta”contro la fiction di Rai Uno2. Stando a quanto riportato idella prima serata di ieri 16, infatti, lo show di Canale Cinque condotto da Enrico Papi ha raggiungo una media spettatori davvero molto bassa: a seguire glidello show Mediaset solo 1,8 milioni di telespettatori pari all’11,4% di share. Risultato davvero molto basso che non è salito nemmeno grazie all’ospitata a sorpresa di Barbara D’Urso, che è statavittima di questa edizione dello scherzo in diretta. Ma se il biscione piange, in casa Rai Uno si festeggia all’ennesimo successo di ...

tv, ieri sera:Settembre vs Scherzi a parte. Auditel ieri sera, 16 ottobre 2022 Sfida Rai1 e Canale 5: "Settembre" asfalta "Scherzi a parte". Rai 1:Settembre , la nuova ......ha detto inoltre la Laurito sempre in riferimento alla protagonista diSettembre, fiction che anche con la seconda stagione si è rivelata da subito un successo, affondando nella sfida in...Mina Settembre 2 ascolti tv terza puntata ieri sera domenica 16 ottobre 2022: quanto ha fatto Rai 1 Dati auditel e share ...Mina è davanti ad uno di quei bivi che ti cambiano la vita: l'ex marito Claudio non solo è tornata a corteggiarla in maniera prepotente ma le fa due proposte di quelle spiazzanti. Comincia così la ter ...