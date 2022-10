Al mercato protagonista il melograno | ottimo per un risotto autunnale

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Bergamo. È ilil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. La maggior parte dei quantitativi reperibili sulla piazza arriva dalla Spagna, ma il raccolto di riferimento per qualità e caratteristiche organolettiche è quello nazionale. Il livello qualitativo è buono e il prezzo rientra nella media del periodo: vale la pena di prenderli in considerazione per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia. Al momento dell’acquisto è bene valutare il grado di maturazione e l’integrità della buccia per evitare che il frutto possa degradarsi. Ricco di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, ilè un potente antiossidante e recenti studi avrebbero evidenziato una preziosa funzione anticancerogena. Inoltre, il succo può agire come anticoagulante, a beneficio del cuore, ...

