Ag Demme | “Ora sta bene Nuovo ruolo? Può farlo | ecco cosa mi aspetto”

Diego sta bene e siamo felici di questo.è uno di quei giocatori che ricopre più ruoli nel centrocampo, una sorta di jolly. La sua posizione naturale è quella del classico 6, dove rende ...Tutti i critici della primadi Meret tornano allo scoperto ed è bufera. Napoli, Meret divide i ... Lobotka un contrasto e deve giocaree così via. Ha sbagliato, succede, andiamo avanti" e ...Marco Busiello, agente di Diego Demme, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ...L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Siamo molto felici che Diego sia tornato in campo, gli mancava molto. Penso sia in ...