Vietare il velo al lavoro? Non è sempre discriminazione secondo la Corte di giustizia Ue

(Di domenica 16 ottobre 2022) Non basta quello a cui stiamo assistendo da settimane in Iran, dove centinaia di manifestanti sono state picchiate e uccise. Non basta che siano rimasti vittima della durissima repressione anche una ventina di minori. Non bastano oltre mille arresti tra attivisti, giornalisti anche stranieri, semplici cittadini e cittadine che dalla morte della 22enne Masha Amini si sono riversati sulle strade della Repubblica Islamica e di centinaia di città in tutto il mondo, da Melbourne a New York, da Tokyo a Londra, per protestare contro un regime che sta calpestando i diritti umani delle sue donne. La questione delriguarda anche l’Europa La questione delislamico, ora al centro delle proteste delle donne iraniane, riguarda da vicino anche l’EuropaL’affaire hijab sì/hijab no, imposto e obbligatorio o libera scelta è un tema caldo ovunque, anche in ...