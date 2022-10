Shoah | Conte | ' anniversario monito a mai abbassare guardia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Il 16 ottobre del 1943 le truppe nazifasciste rastrellarono e deportarono al campo di concentramento di Auschwitz oltre mille tra uomini, donne e bambini che abitavano nel Ghetto di Roma. Una ferita lacerante per la città e per l'intero Paese, una pagina nera della nostra storia che mai potrà essere cancellata". Così Giuseppesu Fb. "Questonon ci sfida a un mero esercizio di ricordo. È semmaiaffinché nelle Istituzioni e nelle nostre piazze e nelle nostre strade non sia mai abbassata lacontro un revanscismo culturale che ammicca a vecchie nostalgie. Affinché i valori antifascisti del nostro ordinamento costituzionale non siano mai più minacciati dalla demagogia eversiva". "È un impegno che dobbiamo assolvere tutti insieme. Abbiamo il dovere morale, come ...