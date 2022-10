“Potrebbe ricordare…” L’obbrobrio di Repubblica su La Russa

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tutto si può dire di, ma non che la sua fedeltà al partito padronale sia a prova di cane. Tanto affonda nel misero il Pd, tanto il giornale dei ragazzi Agnelli e di Molinari si adegua, scorrendo su strade parallele di squallore. Squallido è il segretario perdente per vocazione, Letta, quando esprime solidarietà a Ignazio La, una solidarietà talmente dalla coda di paglia che il fruscio è come il boato di un terremoto, dopo che per ore altri esponenti del partito, i giornalisti embedded, i conduttori organici, in molti sensi, i nani, le puttane, le influencer a tariffa lo hanno insultato, diffamato, minacciato in quanto La: non altro, giusto il La--in-sé, “Ignazio Benito”. Sì che in breve non possono non grandinare le minacce serie, le stelle a 5 punte, gli striscioni col nome “appeso”, ...