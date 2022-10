“Paola Di Benedetto e Berrettini stanno insieme” | la clamorosa indiscrezione

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nuovo flirt perDi? La speaker di Rtl 102.5, archiviata la storia con Rkomi, si sarebbe gettata nello sport: il prescelto è Matteo, il campione di tennis. Dalle indiscrezioni riportate dal portale The Pipol, i due sono ufficialmente fidanzati. Dopo la fine della relazione con il cantante Rkomi,diavrebbe dunque ritrovato l’amore tra le braccia del tennista: una coppia che in molti approvano. Sembra che i primi contatti trasiano nati tramite i social per poi incontrarsi nella vita reale. La scintilla, quindi, sarebbe nata successivamente allo scambio di chat e battute sui social. I fan attendono trepidanti la conferma ufficiale da parte di entrambi.

Sicilia Fan

Nuovo flirt perDiLa speaker di Rtl 102.5, archiviata la storia con Rkomi, si getta nello sport: il prescelto è Matteo Berrettini , il bel campione di tennis, ormai noto per la vittoria a Wimbledon ...Novità nella vita privata diDi. Stando a quanto spiffera The Pipol l'ex Madre Natura di Ciao Darwin starebbe frequentando il tennista Matteo Berrettini . Una coppia davvero inaspettata, seppur bellissima ... Paola Di Benedetto, biografia, carriera, curiosità e vita privata Nuovo flirt per Paola Di Benedetto La speaker di Rtl 102.5, archiviata la storia con Rkomi, si sarebbe gettata nello sport: il prescelto è Matteo Berrettini, il campione di tennis. Dalle indiscrezion ...Pare che i due siano stati avvistati insieme e che abbiano passato la notte in un hotel di Torino. Subito dopo le prime voci, entrambi hanno tolto le storie dai social per dissipare il gossip, ottenen ...