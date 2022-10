LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | Maresca ruggisce agli anelli | doppio titolo per Maggio!

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:43 Questo il podio della trave: 1.Martina Maggio (14.500) 2.Manila Esposito (13.650) 3.Giorgia Villa (13.350) 16:41 Alice D’Amato si ferma a 11.600 16:40 Questo il podio della finale: 1.Salvatore(14.900) 2.Marco Sarrugerio (14.350) 3.Marco Lodadio (14.000) 16:39 PAZZESCO 14.900 PER SALVATORE! Con questi punteggi si lotta per le mede ai Mondiali! 16:38 CADE ALICE D’AMATO! Martina Maggio vince il secondodi giornata! 16:37 ROBOANTE 14.500 PER LA TRAVE DI MARTINAProva a rispondere Alice D’Amato. 16.35 12.600 per Matteo Levantesi, chiude la finaleSalvatore! 16:34 Villa si ...

C'è grande attesa per le Fate: Martina Maggio ha vinto l'all - around battendo Alice D'Amato per un decimo, Giorgia Villa ha concluso al quarto posto ma con delle stoccate di lusso. La brianzola è ...