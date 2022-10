LIVE – Ginnastica artistica | Assoluti italiani | finali di specialità maschili e femminili DIRETTA

(Di domenica 16 ottobre 2022) Latestuale dellediai Campionati2022, in programma da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre a Napoli. Al PalaVesuvio è tutto pronto per l’ultima giornata del grande evento che anticiperà i Mondiali dirpool. Appuntamento oggi, domenica 16 ottobre, alle ore 15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO IL REGOLAMENTO GLI AZZURRI E AZZURRE IN GARA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 14.59 – Si comincia con il corpo libero maschile 14.57 – E’ in corso la cerimonia di apertura 14.55 – Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale delledi ...

OA Sport

C'è grande attesa per le Fate: Martina Maggio ha vinto l'all - around battendo Alice D'Amato per un decimo, Giorgia Villa ha concluso al quarto posto ma con delle stoccate di lusso. La brianzola è ...COME VEDERE LE GARE IN TV IL CALENDARIO IL REGOLAMENTO GLI AZZURRI E AZZURRE IN GARA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: iniziano le Finali di Specialità a Napoli! Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La diretta testuale dell'All-Around maschile ai Campionati Assoluti italiani 2022, in programma da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre a Napoli ...