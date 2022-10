Lazio-Udinese | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 ottobre 2022) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Olimpico, laospita l’nella gara valida per la decima giornata diA. Scontro di alta classifica da cui potrebbe emergere una delle inseguitrici alla vetta, dal momento che le duesono appaiate al terzo posto con 20 punti. Andiamo dunque a vedere le ultime notizie sullee sullatelevisiva di. Il momento dellaCredits: S.S.FacebookLasi presenta all’incontro reduce dal pareggio strappato di forza contro lo Sturm Graz, nonostante l’inferiorità numerica. Il cammino in Europa è stato però diametralmente opposto a quello mostrato in campionato, con i ...