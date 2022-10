L' appello di Papa Francesco | In nome di Dio fermate la follia della guerra

(Di domenica 16 ottobre 2022) AGI - "Indi Dio,la". E' l'lanciato dacon il suo nuovo libro di cui La Stampa pubblica un brano, realizzato alla soglia del decimo anno di pontificato. Nel volume "Vi chiedo indi Dio. Dieci preghiere per un futuro di speranza", a cura di Hernàn Reyes Alcaide (edizioni Piemme, in uscita martedì), il Pontefice lancia ununiversale a costruire insieme un orizzonte di pace, un mondo migliore, spiegando che "non esistono conflitti giusti" o "preventivi" e che è inaccetabile considerare le vite perse "come danni collaterali". "Un conflitto è una risposta inefficace: forse Yemen, Libia o Siria stanno meglio di prima? Se qualcuno pensa che combattere possa essere la risposta giusta è perchè sbaglia le ...

