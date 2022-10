(Di domenica 16 ottobre 2022) L'piega la2 - 0 con un gol per tempo e prosegue il buon momento dopo il 3 - 3 di Champions a Barcellona. Aal 13' eal 58'. la partita — Passa subito l'...

La Gazzetta dello Sport

L'piega la Salernitana 2 - 0 con un gol per tempo e prosegue il buon momento dopo il 3 - 3 di Champions a Barcellona. A segno Lautaro al 13' e Barella al 58'. la partita Passa subito l'che aveva iniziato all'attacco: al 13': palla da Dumfries a Barella, tocco per Lautaro che da fuori area fulmina Sepe con un destro che trova l'angolino basso alla destra del portiere. Al 18' è ...Diretta/ Liverpool Rangers (risultato finale 2 - 0): Reds in1 - 3, I REDS METTONO LA ...diretto due gare nella fase a gironi della Champions League e cioè Tottenham Marsiglia 2 - 0 e... Inter in scioltezza con la Salernitana: Lautaro e Barella ancora a segno Il resoconto della quarta giornata di Champions League, giocate nella serata di mercoledì 13 ottobre: dilagano Liverpool e Bayern Monaco ...Il centrocampista sardo a segno al Camp Nou nello scoppiettante match coi blaugrana. Il Napoli mette ko l’Ajax ...