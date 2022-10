Guerra Russia-Ucraina | ucciso un foreign fighter italiano nel Donetsk

RaiNews

La gente è preoccupata, l'atmosfera è angosciante come ai tempi dellaFredda e della crisi ... una 'prudente pianificazione' per prevenire il caos e il panico nelle città nel caso la......russo Vladimir Putin per rimpiazzare le perdite dell'Armata in sette mesi e mezzo di, ... Una mossa che preoccupa Israele : "La consegna da parte dell'Iran di missili balistici allaè una ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto, giorno 235 - Ucciso nel Donetsk foreign fighter italiano che combatteva per milizie russe - Ucciso nel Donetsk foreign fighter italiano che combatteva per milizie russe La "mobilitazione parziale", voluta dal Cremlino, ha richiamato alle armi 16mila uomini. Non militari arrivati dalle più remote regioni della Federazione russa, ma persone con un lavoro che mai si sar ...La Nato comincia oggi sui cieli del Belgio e della Gran Bretagna una grande esercitazione di deterrenza nucleare, mentre sono in corso incontri segreti di funzionari dei governi ...