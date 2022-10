FANTACALCIO – Verona-Milan | gol di Gunter o autogol di Gabbia? La decisione della Lega

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’Hellastrova il gol del pareggio. Nel match contro il, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i padroni di casa rispondono alla grande all’di Miguel Veloso e trovano la rete del pareggio dopo una bella azione costruita e manovrata. Il tiro vincente è diche sfrutta anche la deviazione maldestra diche beffa Tatarusanu. Per gli amici delil gol è stato assegnato ain quanto il tiro era diretto verso la porta avversaria. SportFace.

Iscrizione gratuita ai tornei dicon possibilità di giocare con il...12.30 Inter - Salernitana 15.00 Lazio - Udinese Spezia - Cremonese 18.00 Napoli - Bologna 20.45- ...ConsigliSerie A/ Dritte: Angel Di Maria, che peccato! 9giornata Passiamo poi aMilan, perché in serata allo stadio Bentegodi i padroni di casa dell'Hellas dovranno rinunciare per ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...