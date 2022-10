Eliana Michelazzo sul caso Mark Caltagirone | «Prati e Perricciolo andavano insieme a giocare a Bingo» Silvia Toffanin conferma la showgirl veniva pagata in TV

Proprio questo pomeriggio, domenica 16 ottobre, è stata ospite a Verissimo, l' ex agente della Prati, che ha voluto raccontare la sua verità. Ecco quello che è accaduto durante la ...Una puntata scottante è stata quella di Verissimo , andata in onda questo pomeriggio - domenica 16 ottobre. Subito dopo l'ospitata di, in studio per parlare del caso 'Prati - Caltagirone', Silvia Toffanin ha accolto in studio anche Sara Manfuso , che ha rivelato tutti i motivi dietro la sua uscita dalla casa del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una puntata scottante è stata quella di Verissimo, andata in onda questo pomeriggio - domenica 16 ottobre. Subito dopo l'ospitata di Eliana Michelazzo, in ...