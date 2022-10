Cuciniamo insieme | sfoglia crema con pinoli

Leggi su panorama

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tempo di tornare a fare merenda in casa o di prepararsi una prima colazione gustosa per evitare di uscire ai primi freddi senza il dovuto conforto. Abbiamo scelto di proporre per questa domenica un dolce semplice semplice che di solito ha un gran successo, soprattutto tra i più piccoli. Esalta anche un regalo del bosco che d’autunno è protagonista assoluto dei sapori: il pinolo. Fonte di oli aromatici, il pinolo da sempre è il giusto esaltatore dei dolci casalinghi. La serie delle pinolate in Italia è nutritissima e va da quelle che hanno per base il pan di Spagna (che di spagnolo ha solo il nome visto che la paternità è del genovese Giobatta Cabona) a quelle con la frolla, fino agli aulentissimi amaretti che hanno per guarnizione proprio i. Se ne può fare una simil Giuggiulena (perdoneranno si siciliani) sostituendo al sesamo i. ...