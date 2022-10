Challenger Rio de Janeiro 2022 | Marco Cecchinato trionfa in finale

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022)ha vinto ildi Rio de, andato in scena sui campi in terra rossa della grande città brasiliana. Il trentenne palermitano, numero 117 del ranking internazionale e terzo favorito del seeding, ha sconfitto inil tedesco Yannick Hanfmann, ottavo favorito del tabellone e numero 166 del mondo, col punteggio di 4-6 6-4 6-3. Con questa vittoria il palermitano dovrebbe rientrare da domani nei primi 100 della classifica mondiale. Persi tratta del settimo titolo nel circuito(da sommare a tre trionfi in tornei Atp 250). A inizio ottobre aveva alzato al cielo il trofeo di Lisbona. SportFace.