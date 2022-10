Centrodestra | lite o tregua | cosa sta succedendo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 ottobre 2022) Zuppa di Porro allora sulla questione delci sono due scuole di pensiero quella del Corriere della Sera e non solo che dicono stanno lavorando per ricucire la maggioranza dopo la figuraccia Senato e quella di Repubblica che non si capisce bene se scrive verità o desideri e ritiene invece che la destra sia nelle sabbie mobili.il Papa scrive un libro e stampa glielo anticipa in cui si chiede di fermare le armi.nel frattempo arrivano le minacce BR a La Russa e come dice Farina la sinistra fa orecchie da mercante. #RassegnaStampa16Ottobre L'articolo proviene da Nicola Porro.