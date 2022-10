Alta Pressione che insiste sul Mediterraneo Occhio alle Nebbie

malpensa24.it

Così come avvenuto già nella prima parte di giugno, questo campo diriporta condizioni stabili, soleggiate e con temperature massime di circa 6 - 7 gradi oltre la media del periodo. A ...Ecco ancora una volta l'anticiclone Scipione l'Africano, come avvenuto già nella prima parte di giugno: questo campo diriporta condizioni stabili, soleggiate e con temperature massime ... Si espande l’alta pressione dal Nord Africa: bel tempo e massime fino 25 gradi In Abruzzo oggi si prevede cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con foschie dense e banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell'Aquilano e dell'Alto Sangro, specie durante le ore ...Si registrano 6-7 gradi oltre la media del periodo, ovunque fino a domani, poi da venerdì rinfresca grazie agli acquazzoni al Nord, localmente intensi ...