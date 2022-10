Yargi trama puntata 39 del 16 Ottobre 2022

Leggi su mediaturkey

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ceylin è stato l’obiettivo dell’assassino del pozzo. Si ritrova nello stesso posto delle altre persone rapite. Ilgaz non ne è ancora a conoscenza. Ilgaz, che sta lottando come un matto per recuperare un deficit dell’assassino, è devastato dalla paura di perdere Ceylin. Il procuratore capo Pars si è trovato su L'articolo proviene da MediaTurkey.