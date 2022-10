Ultime Notizie – Ucraina | Mosca | “Attentato in centro militare Belgorod | 11 morti”

(Di sabato 15 ottobre 2022)denuncia unin undi addestramentonella regione occidentale russa di, dove oggi due uomini hanno aperto il fuoco uccidendo 11 persone e ferendone quindici. In un comunicato il ministero della Difesa russo parla di “due persone che hanno commesso un atto terroristico nel campo di addestramento del distrettooccidentale nella regione di“. Nel comunicato si specifica che i due assalitori – che hanno agito durante una sessione di addestramento di volontari – sono stati neutralizzati, secondo quanto riporta il sito di Kommersant. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

