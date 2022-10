Ucraina Russia | news in diretta Cina ai suoi concittadini | evacuare | con prudenza

(Di sabato 15 ottobre 2022) Non si arrestano i bombardamenti sulle città ucraine. Nella notte Washington ha annunciato nuove forniture per 725 milioni di dollari. 'Riservisti russi costretti a comprarsi giubbotti antiproiettile'.

RaiNews

... quella tra". Il 22 ottobre, alle ore 18.30, nell'ambito di Passaggi d'Europa alla Sala Pasolini sarà trasmesso proprio un film ucraino, Klondike, di Maryna Er Gorbach: la proiezione ...Non si arrestano i bombardamenti sulle città ucraine. Nella notte Washington ha annunciato nuove forniture per 725 milioni di dollari. 'Riservisti russi costretti a comprarsi giubbotti antiproiettile'. Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 234 - Elon Musk: "La Russia cerca di distruggere la rete satellitare Starlink" - Elon Musk: "La Russia cerca di distruggere la rete satellitare Starlink" Intervista a Charles Kupchan (Cfr): "È un momento pericoloso, perché Putin non lascia ma raddoppia lo sforzo. Le probabilità che usi un'arma nucleare ...Dopo i ripetuti episodi avvenuti fra aprile e maggio, la cittadina si ritrova di nuovo al centro del conflitto. Importante polo logistico dell'Armata, da giorni è colpita da incendi ed esplosioni. Gli ...