Torino-Juventus | Nedved | “Allegri? Il presidente Agnelli è stato chiaro | non dipende da come va oggi”

(Di sabato 15 ottobre 2022) “A nessuno piace andare in ritiro, siamo in una situazione tanto complicata però vogliamo tutti insieme reagire a questa situazione, siamo tutti uniti, sia la dirigenza che l’allenatore e tutti i giocatori e vogliamo cominciare da questa sera”. Lo ha detto il vicedella, Pavel, prima del derby contro il: “Sentiamo la pesantezza della maglia, del momento, delle parole del nostroche mi hanno toccato e hanno toccato tutti. E’ la verità, dobbiamo reagire. Abbiamo perso le ultime due partite e questo la Juve non lo può accettare, dobbiamo reagire tutti insieme alla situazione difficile”. Sui problemi di questa squadra: “Da una parte può essere che manca personalità, prima c’era un blocco italiano molto forte, ora ne giocano uno o due in tutte le squadre che è ...

