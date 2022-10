Tare all' attacco | Roma tecnicamente fallita Conference League la competizione dei perdenti

ha criticato l'evoluzione del calcio internazionale. "Stiamo guidando una Ferrari che prima o poi si schianterà. Nel calcio si inventano competizioni inutili come la Conference League, che ...Il direttore sportivo della Lazio Igliha tenuto una lectio'università Luiss di Roma sul tema 'evoluzione del diritto sportivo e dei profili economico - finanziari delle società' nell'ambito del corso 'Il giurista entra in campo' ...In una lezione sul diritto sportivo alla LUISS di Roma, il direttore sportivo della Lazio ha lanciato un duro attacco al calcio italiano.Duro attacco alle big di Serie A da parte di Igli Tare, ds della Lazio. Il dirigente ieri ha tenuto una lectio all’università Luiss di Roma: “Sono rimaste ...