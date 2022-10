«Strage di multe a Firenze» | Renzi ai ferri corti con Nardella Ma c’entra il congresso del Pd

(Di sabato 15 ottobre 2022) Fiorentini contro, e solo Dio sa cosa significhi. A maggior ragione se uno dei due è Matteoche difu sindaco e presidente di provincia. L’altro contendente è invece l’attuale primo cittadino Dario, che del primo fu seguace e delfino quando insieme erano militanti dem. Poi le strade si sono divise:ha fondato Italia Viva per conficcarla nel costato del Pd mentreè rimasto nel vecchio partito. Da allora qualche rara punzecchiatura e qualche parola rimasta sulla punta della lingua, ma niente di più. Fino alla svolta odierna, propiziata da quella che il vecchio sindaco ha definito una «esplosione di» che ha scosso«negli ultimi tre mesi». Calcolare per credere: «Più 620 per cento», lamenta ...

LA NAZIONE

Questa è la macchinetta incriminata capace di comminare più di 87milatra il 23 maggio e il 20 agosto. Una vera e propriache sommata a tutti gli altri autovelox presenti in città si ...Due snodi chiave: Varlungo e Viale XI agosto. A fine anno anche 120 milioni dalle ... Firenze, strage di multe per i nuovi autovelox Il gestore del sito Info Wars e sostenitore di Donald Trump aveva accusato alcuni parenti delle vittime della sparatoria di Sandy Hook, nel 2012, di essere attori e la strage di essere una messa in sc ...A Firenze le multe tornano a far discutere. E questa volta i protagonisti della lite a distanza sono il neo senatore Matteo Renzi e il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella.