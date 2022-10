Serie A | Di Mara arriva ai Mondiali | starà fuori solo 20 giorni

(Di sabato 15 ottobre 2022) 2022-10-13 12:56:15 Calcio italiano: L’infortunio di Ángel di María è stato uno spavento. ‘El Fideo’ si è ritirato per infortunio a 24? nella sconfitta di Champions League contro il Maccabi Haifa (2-0). L’ex giocatore di Benfica, Real Madrid, Manchester United e PSG, tra gli altri, è stato sottoposto ai relativi esami presso il centro medico della Juventus. Il risultato del referto medico è migliore del previsto. Disubisce un lieve infortunio al tendine del ginocchio della coscia destra e ci saranno circa 20di riposo. Pertanto, la sua partecipazione aicon l’Argentina non è in pericolo. Inoltre, potrebbe riapparire prima del Qatar 2022. Si ipotizza che possa tornare per il ‘Derby d’Italia’ contro l’Inter (6 novembre) e affrontare Hellas Verona e Lazio prima del Mondiale. Perderà, ancora, la partita contro il ...

Everyeye Videogiochi

Da qui arriva unadi pubblicazioni tra album, singoli e varie ospitate televisive. A maggio del 2019 lo rivediamo in televisione ospite a Domenica In, condotto daVenier , in cui celebra i ...AncheBergonzoni (Pd) ha affermato che il disagio causato dai cantieri "è un fatto di cui ...è una ricchezza e un valore aggiunto in termini di bellezza che porta maggiore attrattività e una... Microsoft registra Project Mara: qualcosa si muove per l'horror di Ninja Theory