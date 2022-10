(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Una pessima partenza, la destra mostra il suo vero volto. Offrendo per le massime cariche dello Stato i suoi profili più estremisti. Hanno scelto candidature divisive, persone che anzichè rappresentare tutti i cittadini hanno sempre fatto scelte per discriminarne alcuni. La destra dimostra così di avere scarso senso delle istituzioni". Così Ellyal Tg1. "Una destra peraltro disunita che è stata aiutata da unvergognoso di una parte da un gruppo diri di minoranza che mi hanno ricordato i 101 franchi tiratori del 2013 contro Romano. C'è qualcuno che è dipendente dal tatticismo disperato, e che non ha nemmeno il coraggio di dichiararsi a fronte dei milioni di elettori ed elettrici che solo qualche settimana fa li hanno portati in Parlamento".

La Ragione

Elly, uno dei nomi in lizza per il dopo Letta, bolla La Russa e Fontana come 'due figure ... anche il M5S prende le distanze dai presidenti di Camera e. Paradossali le parole di Giuseppe ......attacchi scomposti della sinistra per l'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza dele ... L'astro nascente dem Ellysi unisce al coro e parla di 'due figure estreme'. E questo è un ... Senato: Schlein, 'vergogna soccorso per elezione La Russa, come 101 di Prodi'