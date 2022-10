Romano | “Anguissa reagisce bene alle terapie La situazione sull’infortunio”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 15 ottobre 2022) Franksta reagendoall’infortunio subito contro l’Ajax. Il giocatore può rientrare in campo per Roma-Napoli. Secondo Francesco Roma di Le Bombe di Vlad e produttore esecutivo di Mediaset, il centrocampista è già in via di recupero. Dopo tre giorni dila risposta del giocatore è buona. Questo fa ben sperare per il futuro.ha subito una elongazione del muscolo semitendinoso e salterà sicuramente la sfida Napoli-Bologna, ma l’obiettivo o quantomeno la speranza è di recuperarlo per la sfida Roma-Napoli. Secondo quanto fa sapere Francesco Roma la possibilità di vederein campo per Roma-Napoli, non è da escludere. Il giocatore si è fermato per tempo e gli esami strumentali hanno escluso lesioni gravi. Nel corso della settimana il giocatore sarà valutato con attenzione ...