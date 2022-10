Renzi | Fra Berlusconi e Meloni è tutta una manfrina | il governo si farà

Forza Italia ha dato segnale, i veti non ci piacciono' 3) Già,. Rientrato in Parlamento solo ...dinosauri, postfascisti, franchi tiratori, mercenari e sabotatori. Bello Il blog Sostenitore ...... per lui ci sono segnali di sfidaMeloni e Silvio Berlusconi e nel caso c'è un Terzo Polo pronto , ma la situazione è molto meno 'belluina' di come sembra. In una intervista a La Stampaha ...Cosa ci porta l’inizio della legislatura 1) Il centrodestra vincitore alle elezioni, già diviso e in lite furibonda. E questa non è una sorpresa. Certo, quando una coalizione che si avvia ad avere la ...Perché Renzi non crede alla crisi e cosa ha detto dei voti a La Russa: Gli unici gruppi delle opposizioni che hanno più di dieci senatori sono Pd e M5s" ...