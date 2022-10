Price cap gas | ancora nessun accordo fra i leader Ue | il 21 ottobre nuovo vertice a Praga

(Di sabato 15 ottobre 2022) Un'altra prova lampante delle difficoltà della Commissione Ue di contemperare interessi contrapposti dei vari Stati e far prevalere l'interesse comune in momenti di difficoltà, Ma non è una novità, è sempre stato ciosì anche ai tempi di De Gaulle e Adenauer L'articolo proviene da Firenze Post.

I problemi aperti in sede comunitaria sono cruciali: dalper il gas, agli acquisti comuni, al disaccoppiamento dell'elettricità dallo stesso gas, al rapporto con le energie rinnovabili, ...Si tratta di una serie di pacchetti, principalmente a sostegno della crisi energetica, che pone unper l'energia per i consumatori e una serie di tagli alle tasse, misure che hanno portato ...Un'altra prova lampante delle difficoltà della Commissione Ue di contemperare interessi contrapposti dei vari Stati e far prevalere l'interesse comune in momenti di difficoltà, Ma non è una novità, è ...AGI - Il preciso livello in dollari di un tetto al prezzo del petrolio russo non è stato ancora determinato. Lo ha detto la Segretaria al tesoro statunitense Janet Yellen, precisando di non aver detto ...