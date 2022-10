Nucleare | il sondaggio che gli eco-talebani non vi fanno vedere

(Di sabato 15 ottobre 2022) Italiani contrari al? Se nel referendum del 1987 ed in quello abrogativo del 2011, la popolazione aveva dato un chiaro segnale, un secco no, all’energiadel nostro Paese; a partire dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, gli animi sono totalmente cambiati, anche se lo scacchiere politico di centrosinistra, Movimento 5 Stelle su tutti, esprime da sempre la sua contrarietà. Il pezzo di questa mattina a firma di Giuseppe De Lorenzo, sulle colonne de IlGiornale.it, ha rivelato un clamoroso, compiuto da IZI spa, società specializzata in rilevazioni demoscopiche: “Il 49,7 per cento degli intervistati si dice favorevole alla costruzione in Italia di centrali nucleari”, a cui si affianca un 33 per cento contrario, insieme ad un minoritario 18 per cento di indecisi. Percentuali pazzesche, se consideriamo che, ...

ilGiornale.it

... per evitare che il conflitto ucraino degenerasse fino a sfociare in una guerratra Russia ...che Musk gli avrebbe detto di aver parlato con il Presidente Putin prima di pubblicare un...IZI spa, società specializzata in rilevazioni demoscopiche, tra il 6 e l'8 ottobre ha condotto undal titolo "Il ritorno al" intervistando 1037 persone maggiorenni, dunque in età ... Il sondaggio a sorpresa sul nucleare: cosa vogliono (davvero) gli italiani Il discorso vale per Greta, certo, ma anche per l’Ue (che ha infilato il nucleare nella tassonomia del Green Deal) e pure per gli italiani. IZI spa, società specializzata in rilevazioni demoscopiche, ...Mezzogiorno costante. Questo il nome dell'esercitazione nucleare Nato che inizierà da lunedì. Un nome scelto in opposizione alla “mezzanotte” con cui si indica ...