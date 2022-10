Netflix rilascia le prime immagini della quinta stagione di The Crown

(Di sabato 15 ottobre 2022)te ledi The. Dal 9 Novembre disponibile suAl timone del nuovo cast avremo Imelda Staunton nei panniRegina Elisabetta II. La, mette in scena la Famiglia Reale che, catapultata negli anni ’90, si trova davanti ad un pubblico che per la prima volta mette in dubbio apertamente il suo ruolo nella Gran Bretagna. Si tratta di una decennio alquanto turbolento per la Famiglia Reale che è stato comunque ben documentato da giornalisti, biografi e storici. Anche Elizabeth Debicki, che interpreta la Principessa Diana, afferma che laè il contenuto più visivamente fedele alla ...

La quinta stagione di The Crown sta per arrivare su. Lo streamer ha rilasciato una nuova serie di foto in anteprima in merito alla nuova stagione che debutterà mercoledì 9 novembre con Imelda Staunton che indosserà i panni della regina ...oggi le prime immagin i di The Crown 5 , la quinta stagione dell' iconica serie che debutterà il 9 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo con un nuovo cast guidato da ...Netflix ha rilasciato le prime immagini della quinta stagione di The Crown, che debutterà il 9 Novembre sulla piattaforma.Proprio nella giornata di oggi Netflix ha rilasciato le prime immagini di The Crown 5. la quinta stagione debutterà il 9 novembre. Con la nuova stagione ci sarà un nuovo cast guidato da Imelda Staunto ...