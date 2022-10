NBA | l’annuncio della lega | Dikembe Mutombo ha un tumore al cervello

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Un fulmine a ciel sereno, giunto tramite una nota ufficiale da parte dell’NBA, che annuncia come all’ex leggenda degli Houston Rockets,, sia stato riscontrato unal. “L’ambasciatore Globale e Hall of Famer NBA,, si sta attualmente sottoponendo a trattamenti per unal. Sta ricevendo le migliori cure possibili da un collaborativo team di specialisti ad Atlanta.e la sua famiglia chiedono privacy in questo momento, così da potersi focalizzare sulla sua salute. Sono grati per le vostre preghiere e auguri”. SportFace.