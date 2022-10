Mkhitaryan nuova arma di Inzaghi | dal cambio di Udine alla settimana top

In tutte e tre le partite - le due contro il Barcellona e quella contro il Sassuolo -ha lasciato il segno. Facendo valere tutta la sua esperienza europea nel doppio confronto contro i ...... ieri l'allenatore ha molto mischiato le carte ma non si fa peccato a ipotizzare una maglia da titolare in regia per Asllani (al posto di) e unachance dal primo minuto per Acerbi ...Dopo aver salutato il primo quarto del campionato, le squadre di Serie A si proiettano verso l'ennesimo tour de force di partite, quelle che chiuderanno.Il tedesco, dopo il gol al Barça, può tornare titolare pure in campionato. Ridotto all’osso il turnover, con lui in campo Acerbi e Asllani. Correa convocato, Lukaku a Firenze ...