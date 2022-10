“Lo carezzi” | “Tu cag*** in tv” | rissa tra Cecchi Paone e Sgarbi | conduttrice senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 15 ottobre 2022) Alessandroe Vittorio, scoppia il caos in diretta tv. Non sarebbe la prima volta per il pubblico italiano di “L’Aria che tira”, Tra i due gli scontri nello studio televisivo sembrano essere all’ordine del giorno. Ecco cosa è successo. Scontro tra. Politica italiana come argomento di dibattito anche negli studi televisivi di diversi programmi. Dopo la nomina di Ignazio La Russa come presidente del Senato e quella di Lorenzo Fontana alla Camera, le polemiche non mancano. Leggi anche: “Ha una tremenda paura”. GF Vip 7, il segreto di Antonella Fiordelisi: parla il papà Scontro tra Alessandroe Vittorioin diretta tv: il caos in studio In particolar modo nel ...