LIVE Verona-Virtus Bologna 40-69 | Serie A in DIRETTA | la Seagfredo ipoteca la gara nel terzo quarto

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL! 40-69 Si sblocca Holman con una tripla, 47? da giocare nel. 37-69 2/2 Mickey. Fallo di Johnson che manda Mickey in lunetta. 37-67 Pajola si appoggia al vetro su assist di Belinelli. 37-65 2/2 Lundberg. 37-63 Sono di Udom i primi punti della Tezenis nel. 35-63 Belinelli buttandosi indietro. Passi di Holman, è letteralmente uscita dalla partita la squadra di Ramagli, possesso Segafredo con 2’56” per chiudere ilperiodo. 35-61 Tripla di Belinelli. 35-58 Ojeleye in ingresso, c’è solo laora in campo, parziale aperto da 17-0 nel...