LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | Bartolini | Casali e Abbadini in lotta per il titolo ad una rotazione dal termine!

(Di sabato 15 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:34 Tocca al corpo libero di Nicola! 17:32 Ultimo cambio d’attrezzo! 17:30 Questa la classifica ad unadal termine: 1.Yumin(148.300) 2.Lorenzo(147.300) 3.Nicola(147.100) 17:27 12.000 per Lorenzo! 17:24 CADUTA ANCHE PER! Diventail favorito per ilad unadal17.22 Tocca a Lorenzoalla sbarra! 17:20 Yuminmette la feccia su: 13.700 (D:5.6 E:8.1) alla sbarra! 17:19 11.900 PERALLA SBARRA! Nicola rischia grossissimo, ...

