(Di sabato 15 ottobre 2022) Striscia la Notizia, la popolare trasmissione Mediaset, fa uso da tempo di straordinari (e provocatori) deepfake. L'ultimo - una replica digitaleshowgirl - rasenta la perfezione. Vi raccontiamo come Antonio Ricci e la sua squadra hanno mescolato imitatori e intelligenza...

la Repubblica

Quei fondi lavorano con gli algoritmi e non vogliono più saperesquadra ecittà. Io sono un fanvecchia scuola ". Le bordate a Milan, Juve, Inter e Roma " Cosa manca ...Era stata lei, "la persona più importantemia vita" che l'aveva cresciuto bambino a Beirut dove il fondatore di Moderna è nato nel 1962, ad aiutarlo a ricostruire lafamiglia. Il ... La storia della copia perfetta di Ilary Blasi Il dirigente della Lazio è intervenuto alla Luiss nel corso di una lezione sul diritto sportivo: “Io ho la fortuna di lavorare in una società virtuosa” ...Sul mercato degli schiavi dell’Anatolia Aurora Mardiganian fu venduta per una somma pari a 85 centesimi di dollaro. Cosa poteva valere quella ragazzina armena di una quindicina d’anni già spezzata den ...