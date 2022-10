Kvara-mania | Napoli è pazza di lui | ecco cosa è successo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il georgiano delè sicuramente la più grande sorpresa del campionato: le sue giocate e i suoi gol stanno trascinando gli azzurri PER NON PERDERE NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilcontinua a stupire. La quarta vittoria in quattro partite di Champions signfica passaggio matematico agli ottavi di finale. Dopo il poker all’Ajax al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Su Instagram. "Con tutto il rispetto per il Napoli, nell'arco di pochissimo tempo il georgiano giocherà in una delle squadre più forti nel mondo. È impressionante" È scoppiata la. E non potrebbe essere altrimenti visto che il georgiano regala perle ogni tre giorni. La prestazione con l'Ajax - è stato premiato Man of the Match dalla Uefa - ha messo altra carne a ...Commenta per primo A Napoli è scoppiata la. Il georgiano si è ufficialmente caricato la squadra sulle spalle, ora non bisogna più nascondersi perché partita dopo partita diventa sempre più importante. Le gare più semplici sulla ...Le parole di Cassano su Instagram: «Con tutto il rispetto per il Napoli, Kvara è uno del livello delle squadre più forti nel mondo» ...Kvaratskhelia è il gioiello più brillante del nuovo corso del Napoli, il georgiano è il colpo dell'anno e ha già ingranato le marce alte.