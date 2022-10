Incidente sul lavoro all’Osmannoro | muletto contro il muro di un magazzino | ferito 26enne

... Suleyman Soylu, secondo il quale nell'sono state salvate circa 58 persone, mentre una ...luogo della tragedia sabato la visita del presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Le squadre di ...L'mortale ha avuto luogo nella frazione romana di Acilia, a pochi chilometri da Fiumicinoposto sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale, che ...Un ragazzo di 21 anni è morto stamattina, poco dopo le 6, in un grave incidente stradale avvenuto in via di Saponara a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigi ...Brutto incidente questa mattina sulla A25. Augusto Cicchinelli, 57enne di Trasacco, ma da anni residente ad Avezzano, si è ribaltato con l’auto, rimanendo incastrato tra le lamiere. Ancora da chiarire ...